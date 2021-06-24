Специализированная антикоррупционная прокуратура уже обратилась в Интерпол с просьбой об объявлении в розыск бывшего миноритарного акционера ПриватБанка Александра Дубилета, который в настоящее время скрывается за границей.

Об этом и.о. руководителя САП Максим Грищук рассказал в эфире Радио НВ, передает Укринформ.

В то же время он не сказал, когда это обращение было сделано, ссылаясь на тайну следствия.

Относительно дела VAB-банка Грищук отметил, что в САП хотят направить запрос на экстрадицию одного из подозреваемых.

«У нас более полугода была переписка и дискуссия с международным подразделением Офиса генерального прокурора, потому что через них идет запрос на экстрадицию, но результат такой же, как и был - никто ничего (документов, касающихся вопроса процедуры экстрадиции - ред.) не направил», - сказал и.о. руководителя САП.

В то же время он отказался уточнить, не идет ли в данном случае речь об экс-владельце банка Олеге Бахматюке.

Как сообщалось, 29 марта Грищук сообщил, что НАБУ объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

15 марта НАБУ объявило подозрение трем экс-чиновникам ПриватБанка - экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 миллиардов гривен.

По версии следствия, экс-глава правления ПриватБанка в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств ПриватБанка, которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.

2 июня Высший антикоррупционный суд заочно избрал Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей.

Его объявили в розыск в марте. Впоследствии он попросил суд обеспечить ему участие в заседаниях дистанционно, поскольку находится в Израиле. Дубилет уверял, что не скрывается от следствия.