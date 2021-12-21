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В ОАСК поступило два иска Николая Чуаса. Истец, в частности, просит суд признать незаконным и отменить приказ Днепровского районного суда в Киеве об его отчислении, сообщила пресс-служба суда.

В другом иске среди исковых требований указано признать противоправными действия Днепровского районного суда в виде представления в Высший совет правосудия обращения с дисциплинарной жалобой о привлечении судьи Чауса к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по данным административным искам.

Как сообщал ForUm, Николай Чаус - бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на 150 тысячах долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья закапывал во дворе собственного дома.

Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он якобы прилетел в Кишинев на частном самолете с указанием службам аэропорта не досматривать борт, въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

30 июля Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Его обнаружил сельский староста, который сообщил об этом правоохранителям.

3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице «Феофания».

5 августа Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил в отношении  Чауса меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронное средство контроля. 

4 августа Высший антикоррупционный суд избрал экс-судье меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).

6 августа 2021 года стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления. После завершения ознакомления Чаусу вручен обвинительный акт.

 
ForUm

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