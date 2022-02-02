Судьи Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук, Алексей Кравчук и Инна Билоус назначили обвиняемому в коррупции экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу 717 900 гривен залога, сообщил Центр противодействия коррупции.

Ранее Чаус находился под круглосуточным домашним арестом, назначенным ему в августе прошлого года.

В последнем решении суда о продлении этой меры указано, что в соответствии с ч.6 ст. 181 УПК Украины, общий срок домашнего ареста во время досудебного расследования не может быть больше 6 месяцев. Поэтому предельный срок домашнего ареста Чауса якобы истекает 3 февраля, и нужно было менять меру пресечения. Хотя досудебное расследование уже давно завершено и сейчас идет судебное разбирательство. Прокурор инициировала изменение домашнего ареста на содержание под стражей, но суд удовлетворил ходатайство лишь частично и назначил Чауса залог.

Теперь любое лицо должно внести залог в течение пяти дней. Если деньги внесут, Чаус сможет свободно передвигаться по Киеву. При этом он и дальше должен придерживаться ряда обязанностей, в том числе воздержаться от общения со свидетелями, сдать паспорт и носить электронный браслет. Срок действия обязанностей – два месяца.

Во время избрания меры Чаус рассказал несколько интересных фактов.

Так, с августа его якобы трижды хотели уничтожить. В случае убийства он передал какие-то доказательства должностным лицам в Украине, чтобы их объявили с трибуны Верховной Рады. Также Чаус направил их правозащитным организациям Украины и стражам порядка из Молдовы.

Все время с бывшим судьей в квартире жили два сотрудника Службы безопасности Украины. Они его охраняют. По словам защиты, 28 января возле квартиры Чауса появился следователь СБУ, который якобы пытался объявить постановление о снятии с него мер безопасности.

Недавно Чаус подал в Дарницкое управление полиции заявление о похищении в 2016 году. Говорит, что ранее открытое производство СБУ по этому факту расследуется с нарушением подследственности, а в полиции уже определен следователь.

Как сообщал ForUm, Николай Чаус - бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на 150 тысячах долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья закапывал во дворе собственного дома.

Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он якобы прилетел в Кишинев на частном самолете с указанием службам аэропорта не досматривать борт, въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

30 июля Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Его обнаружил сельский староста, который сообщил об этом правоохранителям.

3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице «Феофания».

5 августа Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил в отношении Чауса меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронное средство контроля.

4 августа Высший антикоррупционный суд избрал экс-судье меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).

6 августа 2021 года стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления. После завершения ознакомления Чаусу вручен обвинительный акт.