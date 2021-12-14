Экспертиза установила, что скорость управляемого 16-летним водителем автомобиля Infiniti, который 26 октября столкнулся на проспекте Гагарина в Харькове с Chevrolet, составила 180 километров в час.

Об этом сообщил Укринформу спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Автотехническая экспертиза установила, что во время ДТП на проспекте Гагарина 26 октября 2021 16-летний водитель Infiniti двигался со скоростью 180 км/ч», - сказал Чубенко.

По его словам, экспертизу проводил Харьковский научно-исследовательский экспертно криминалистический центр МВД Украины.

Как сообщал ForUm, 26 октября около 20:40 16-летний водитель на скорости более 170 км/ч. пытался на красный свет пересечь перекресток на проспекте Гагарина и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка доставлены в больницу.

Позже полиция задержала 16-летнего водителя «Инфинити». Суд взял его под стражу.

Подозреваемый водитель по-разному комментировал обстоятельства ДТП журналистам: в одном случае он не отвечал на вопрос, был ли за рулем, в другом сказал, что отказали тормоза. Защитница водителя говорила, что он помнит только удар во время ДТП и просила освободить его под домашний арест.

По данным прокуратуры, 16-летнему водителю из-за непогашенной судимости может грозить за смертельное ДТП более 8 лет за решеткой. Летом 2021 года он был приговорен к 2 годам (условно) в рамках уголовного производства по стрельбе в супермаркете, где пострадала женщина. Срок условного наказания еще не истек. Поэтому к приговору по ДТП ему могут приложить еще два года за предыдущее преступление, и максимальное грозящее наказание - 10 лет за решеткой.