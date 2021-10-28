Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог 16-летнему водителю Infiniti Николаю Харьковскому, который подозревается в совершении ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими.

Такое решение суд принял сегодня, 28 октября, передает УНИАН.

Сторона обвинения требовала от суда арестовать подозреваемого сроком на 60 суток без права внесения залога, поскольку он может скрываться от следствия или мешать проведению досудебного расследования.

По словам прокурора Ивана Семенякина, он вел себя вызывающе в больнице, куда его доставили после ДТП. В частности, в туалете он позвонил на «102» и сообщил о якобы угоне автомобиля с целью ввести следствие в заблуждение и снять с себя подозрение. Также он предоставил неправильные свои анкетные данные, указав другое имя и адрес. Кроме того, пытался покинуть помещение медучреждения и был задержан полицейскими.

Адвокат подозреваемого Инна Данилова отметила, что это слишком суровая мера пресечения для ее подзащитного. Она заверила, что Харьковский и его родители будут способствовать следствию, и попросила суд о его круглосуточном домашнем аресте. В случае принятия решения об избрании меры пресечения в виде ареста, она обратилась в суд с просьбой определить для подзащитного залог.

По словам подозреваемого, он сожалеет о случившемся.

«Хочу попросить прощения за то, что произошла данная ситуация. Не хотел, чтобы такое случилось. Полностью сожалею и приношу свои извинения потерпевшим, человеку, который ехал на Chevrolet... Его родственникам приношу извинения. Полностью сожалею, что так получилось», - сказал Харьковский.

Суд постановил избрать меру пресечения для Харьковского в виде содержания под стражей без права на залог.

Как сообщал ForUm, авария произошла около 20:40 26 октября в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской в ​​Харькове.

16-летний водитель «Инфинити» пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель погиб на месте, трое пассажиров Инфинити - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Позже полиция задержала 16-летнего водителя «Инфинити».