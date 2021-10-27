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В Харькове на перекрестке улиц Гагарина и Одесской вечером 26 октября произошла смертельная авария: столкнулись Infiniti, Chevrolet и Skoda, сообщила пресс-служба полиции.

Событие правоохранители зафиксировали около 20:45.

«По предварительным данным, на перекрестке улиц Гагарина и Одесской произошло столкновение автомобилей Инфиниты, которым управлял мужчина, и Шевроле, также под управлением мужчины. Выясняя обстоятельства ДТП, следователи пришли к выводу, что водитель Инфинити пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице», - говорится в сообщении.

Личности всех участников аварии устанавливаются.

На месте происшествия работали руководители областного главка полиции, следственного управления, эксперты-криминалисты, следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Осуществляется комплекс всех необходимых мер по установлению обстоятельств происшествия. Решается вопрос квалификации ДТП по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления полиции Харьковщины Сергей Чиж в комментарии Суспільному, скорость Infiniti превышала 100 км/ч.
ForUm

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