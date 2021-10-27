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Задержан 16-летний водитель «Инфинити», который на большой скорости пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet, сообщила пресс-служба полиции.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство. В результате ДТП погиб 58-летний водитель автомобиля Chevrolet. Трое пассажиров Инфинити находятся в реанимационном отделении больницы.

ДТП произошло 26 октября 2021 около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской.  

В результате аварии 58-летний водитель Шевроле погиб на месте, трое пассажиров Инфинити – двое парней 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имеют.

Осуществляется комплекс всех необходимых мер по установлению обстоятельств происшествия, отрабатываются записи с камер видеонаблюдения. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водитель Инфинити задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В соответствии с санкцией статьи ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Следственные действия продолжаются.
ForUm

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