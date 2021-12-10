Генеральная прокуратура Грузии начала уголовное преследование бывшего замминистра внутренних дел страны Георгия Лорткипанидзе, его обвиняют в оказании помощи экс-президенту Михаилу Саакашвили при незаконном пересечении государственной границы.

«Следствием установлено, что Георгий Лорткипанидзе знал о намерении незаконного пересечения государственной границы Грузии Михеилом Саакашвили и разработал конкретный план», - говорится в сообщении прокуратуры, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что еще в апреле 2021 года Лорткипанидзе встретился с водителем трейлера Элгуджой Цомая и уговорил его на личном грузовом транспорте переправить Саакашвили из Украины в Грузию.

В середине сентября Лорткипанидзе вновь связался с Цомая и потребовал направиться на своем транспорте в Украину, что тот и сделал 20 сентября, где загрузился молочными продуктами и ждал дальнейших указаний.

«26 сентября находящегося в розыске Михаила Саакашвили доставили в украинский порт Черноморск и поместили на специально оборудованном месте в прицепе трейлера на грузовом корабле «Вильнюс» и незаконно доставили в порт Поти», - сообщает ведомство.

Прокуратура приводит запись телефонного разговора между Лорткипанидзе и Цомая о конкретных действиях, связанных с доставкой Саакашвили в Грузию.

Также сообщается, что против Лорткипанидзе ранее было возбуждено уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий при силовом разгоне митинга в Тбилиси 26 мая 2011 года. Дело находится на рассмотрении следствия.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

8 ноября Саакашвили перевели в тюремную больницу.