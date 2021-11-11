Специальная пенитенциарная служба при министерстве юстиции Грузии распространила видекадры перевода экс-президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу.

Подчеркивается, что видеокадры обнародованы «исходя из повышенного общественного интереса», сообщает Новости-Грузия.

Служба отмечает, что во время перевода и заселения в палату Саакашвили нанес «физические оскорбления сотрудникам и повредил медицинскую технику», в связи с чем генеральная инспекция министерства юстиции проводит расследование.

Перевод произошел 8 ноября. Сам Саакашвили заявил, что его заверили в переводе в гражданскую клинику из тюрьмы № 12 в Рустави, где он содержался с 1 октября.

По его словам, когда он понял, что его привезли в больницу при тюрьме №18, он отказался выходить из машины, после чего его «бросили на землю, тащили за волосы и два раза ударили по шее».

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. После смены власти на родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения.

Саакашвили считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку. Он отказывается от приема пищи уже 37-й день.

Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состояния здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.

10 ноября должен был начаться суд над политиком.