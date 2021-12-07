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СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника США пишут, что Штаты направят подкрепления на восточный фланг НАТО в случае российского вторжения в Украину.

Об этом пишут The Guardian и AFP, передает Украинская правда.

По его словам, США дадут «положительный ответ» на запросы об усилении войск Штатов на восточной границе НАТО.

Байден также даст понять Путину, что США не исключают будущего членства Украины в НАТО, как того требовал российский президент.

Однако чиновник «ясно дал понять» журналистам, что Байден не будет угрожать прямым военным ответом США.

«Безусловно, если бы Путин двинулся туда, со стороны восточных фланговых союзников было бы больше запросов, а также положительный ответ со стороны Соединенных Штатов о дополнительных силах», - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности речь может идти об отключении РФ от платежной системы SWIFT.

Как сообщал ForUm, с конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.

Зеленский заявил, что президент РФ Путин должен публично заявить, что не планирует вторжение в Украину.

 
ForUm

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