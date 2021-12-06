6 декабря Национальный дом органной и камерной музыки Украины, балансодержатель Костела Святого Николая, заключил договор с подрядчиком. Исполнителя работ избрали путем применения договорной процедуры закупки. Это ООО «Укрспецреставрация», сообщили ForUm’у в пресс-службе Минкультуры.

Подрядчик выполнит укрепление оконных конструкций, ремонт полов, чистку и утилизацию сажи, ремонт системы отопления, ремонт системы электроснабжения и освещения, ремонт системы пожаротушения, установку защитных сеток и демонтаж навесных аварийных элементов.

«Теперь официально: Национальное здание органной и камерной музыки заключило договор с подрядчиком и противоаварийные работы активно начались. Благодарен каждому, кто присоединился к спасению Костела. Это уникальный случай открытой коммуникации государства, представителей бизнеса и просто людей, выступивших благотворителями. Именно объединение усилий и общее желание спасти Костел сделало это возможным», - рассказал министр Александр Ткаченко.

Оценочная стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 млн грн. Это благотворительные средства бизнеса и частных лиц. Сразу после пожара в костеле украинцы начали жертвовать средства для спасения Костела на счет Национального дома органной и камерной музыки Украины. Одновременно в МКИП был разработан план восстановления памятника архитектуры национального значения.

Ранее в Костеле уже было проведено техническое обследование здания по аварийности, получены соответствующие выводы экспертизы и проектно-сметную документацию.

Напомним, в Киеве вечером 3 сентября загорелся столетний костел Святого Николая.

Согласно предварительной информации ГосЧС, пожар в костеле произошел из-за короткого замыкания в органе во время репетиции артистов Национального дома органной и камерной музыки Украины, располагавшегося в этом здании. Огонь охватил 80 кв. м и повредил внутреннее убранство исторического здания и уникальный орган. Перекрытия костела не пострадали. Погибших и травмированных не было.

На восстановление костела потребуется от 75 млн гривен.

После завершения всех необходимых работ помещения Костел Святого Николая передадут в постоянное пользование приходу святого Николая. Это должно произойти не позднее 1 июня 2022 года.