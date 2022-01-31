Противоаварийные работы в пострадавшем от пожара Костеле Св. Николая в Киеве завершены, сообщил основатель юридической компании «Миллер» Маси Найем.

«Все работы были уплачены за деньги благотворителей. Стоимость всех работ и услуг – 21 546 802,90 грн», - написал он.

Кроме того, бизнес создал БО «Фонд костела Св. Николая», на котором осталось еще немногим более 8 млн грн.

Сразу после пожара 21 украинский бизнесмен сообщил, что готов профинансировать преодоление последствий такого пожара.

Министерство культуры и информационной политики 14 сентября 2021 создало рабочую группу по вопросам общественного контроля за ходом выполнения аварийно-восстановительных работ на памятнике архитектуры национального значения Костел Святого Николая.

Национальное здание органной и камерной музыки, которое фактически было заказчиком работ и услуг, которые необходимо было провести в Костеле, должно было информировать рабочую группу о расходах.

Согласно пресс-релизу фонда, в здании костела отчищена сажа, восстановлены окна, полы, демонтированы навесные аварийные конструкции, произведен ремонт электросети и системы пожаротушения, запущена система отопления.

Как сообщал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, противоаварийные работы в костеле выполнит ООО «Укрспецреставрация».

Пожар в костеле Св. Николая в Киеве произошел вечером 3 сентября 2021 года.

Пожар в костеле произошел из-за короткого замыкания в органе во время репетиции артистов Национального дома органной и камерной музыки Украины, располагавшегося в этом здании. Огонь охватил 80 кв. м и повредил внутреннее убранство исторического здания и уникальный орган. Перекрытия костела не пострадали. Погибших и травмированных не было.