На восстановление поврежденного в результате пожара костела Святого Николая в Киеве потребуется от 75 млн гривен, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«За выходные с командой Министерства и Госискусств разработали покровов план дальнейших действий, в соответствии с законом и соблюдением вопросам безопасности работ в здании. Сейчас ждем заключение ГосЧС. Это основание для заказа экспертной оценки масштаба материального ущерба. Параллельно Нацполицией ведется следствие о причинах возгорания. После этого состояние костела должны оценить эксперты, чтобы определить, какие ему нанесены убытки, сколько необходимо выделить на противоаварийные работы и ремонт», - написал Ткаченко в Facebook по итогам зум-встречи с благотворительными организациями и бизнесами.

По словам министра, к сумме, которую на восстановление костела соберет бизнес, остальные необходимые средства выделит государство. «То есть речь идет об уникальном кейсе государственно-частного партнерства», - написал он.

Средства, которые перечислили (и перечислят) бизнес и юридические / физические лица, пойдут именно на противоаварийные работы – на ликвидацию последствий пожара внутри костела.

В общем все работы над костелом делятся на 3 этапа:

Противоаварийные, именно на них собираются средства.

Орган. «Идет отдельным пунктом. Общаемся с производителем по разработке максимально релевантной замены органа. Для того чтобы не было недоразумений, отмечу, что его восстановление будет не с финансирования, на которые пока собираются благотворительные взносы.

Реставрационные работы фасада. Средства на это уже есть, но работы не начаты из-за задержки тендерных процедур, будут восстановлены после выяснения степени повреждения здания.

По словам министра, начать противоаварийные работы планируется с середины октября.

По словам Ткаченко, по состоянию на сейчас на счет поступили 5,84 млн гривен и еще около 20 млн гривен «бизнесы провозгласили предоставить пожертвования публично».

Напомним, в Киеве вечером 3 сентября загорелся столетний костел Святого Николая.

Предварительно, причиной возгорания было короткое замыкание в органе. Именно в то время, после 21.00, в костеле проводилась репетиция.