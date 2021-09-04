В Киеве вечером 3 сентября загорелся столетний костел Святого Николая. Сейчас пожар в историческом религиозном здании ликвидировали, но огонь успел наделать значительный ущерб.

Как сообщила в пятницу, 3 сентября в Telegram-канале в столичная служба ГСЧС, возгорание локализировали.

«Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар в костеле Святого Николая на улице Большой Васильковской. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2».

В ГСЧС сообщили, что возгорание произошло в органном зале. Судя по видео, зал и сам орган серьезно пострадали. В Николаевском костеле был большой орган Rieger-Kloss, специально созданный чехословацкой фирмой и стилизованный под архитектуру храма. У органа было 55 регистров и 3945 труб размером от 13 мм до 6 метров.

В Министерстве культуры и информполитики уточнили, что пожар начался во время репетиции. Само здание не сильно пострадало, степень повреждения органа устанавливают.

В мае 2021 года Министерство культуры и информполитики Украины огласило перечень объектов Большой реставрации. Среди них — 30 объектов в Киеве, в том числе костел святого Николая.