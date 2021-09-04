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Сейчас следователи открыли уголовное производство по факту пожара в столичном костеле святого Николая, которая произошла накануне вечером, сообщает пресс-служба МВД.

"Предварительно, причиной возгорания было короткое замыкание в органе. Именно в то время, после 21.00, в костеле проводилась репетиция. Сейчас следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз. В течение недели эксперты должны дать конечный вывод причины возгорания", - сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

Напомним, в Киеве вечером 3 сентября загорелся столетний костел Святого Николая.
ForUm

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