Сейчас следователи открыли уголовное производство по факту пожара в столичном костеле святого Николая, которая произошла накануне вечером, сообщает пресс-служба МВД.
"Предварительно, причиной возгорания было короткое замыкание в органе. Именно в то время, после 21.00, в костеле проводилась репетиция. Сейчас следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз. В течение недели эксперты должны дать конечный вывод причины возгорания", - сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.
Напомним, в Киеве вечером 3 сентября загорелся столетний костел Святого Николая.
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