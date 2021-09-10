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С целью поддержки и охраны культурного наследия Украины президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу обеспечить проведение реставрации в костеле Святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара в ночь на 4 сентября. Об этом говорится в письме главы государства на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Прошу принять безотлагательные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения - костеле Святого Николая, пострадавший от пожара и установления там нового органа», - пишет Зеленский.

Президент отметил необходимость до конца указанных работ организовать концертную деятельность творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках для недопущения уничтожения известного национального учреждения культуры.

Глава государства также обратил внимание главы правительства на необходимость активизировать реализацию проекта «Дом музыки» - в соответствии с Указом Президента от 18 августа 2020 № 329 «О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма».

О результатах проведенных работ Шмыгаль должен информировать Зеленского ежемесячно.

Напомним, согласно предварительной информации ГосЧС, пожар в костеле произошел из-за короткого замыкания в органе во время репетиции артистов Национального дома органной и камерной музыки Украины, располагавшегося в этом здании. Огонь охватил 80 кв. м и повредил внутреннее убранство исторического здания и уникальный орган. Перекрытия костела не пострадали. Погибших и травмированных не было.

На восстановление костела потребуется от 75 млн гривен.
ForUm

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