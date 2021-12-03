Новым руководителем Австрийской народной партии (АНП) избран нынешний министр внутренних дел Карл Негаммер, который возглавит и федеральное правительство страны.

Об этом решении крупнейшей политической силы Австрии сообщил Негаммер на пресс-конференции, передает Укринформ.

«Хочу вас проинформировать, что сегодня президиумом новой Народной партии меня единогласно назначили главой партии и одновременно также кандидатом на должность федерального канцлера», - заявил политик.

Негаммер поблагодарил за работу предыдущего главу АНП Себастиана Курца и действующего канцлера Александера Шалленберга, который вернется на должность министра иностранных дел.

Новый руководитель Австрийской народной партии заявил, что продолжит уделять большое внимание проблеме нелегальной миграции, которую назвал «вопросом безопасности». По словам политика, для него есть три основных понятия: «Ответственность, солидарность и свобода».

Негаммер также сообщил, что АНП приняла решение о некоторых перестановках в правительстве, и он обсудит эти предложения с федеральным президентом, который должен одобрить все кандидатуры, включая его. Впрочем, проблем с этим не ожидается.

Согласно этим предложениям, Александер Шаллеберг, занимавший должность федерального канцлера менее двух месяцев, вернется в кресло главы МИД. На смену Негаммеру на место министра внутренних дел предложили Гергарда Карнера. Министерство финансов должен возглавить Магнус Бруннер. Также запланировали сменить министра образования, им станет Мартин Полашек.

Как сообщалось, федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности сложить полномочия, как только Австрийская народная партия выберет руководителя на смену Себастиану Курцу.

Заявление Шалленберга появилось в четверг спустя несколько часов после того, как Курц заявил, что уходит с должностей главы АНП и руководителя парламентской фракции и вообще покидает политику. Свое решение Курц мотивировал стремлением уделить больше времени семье (у него недавно родился сын), а также утратой «страсти к политике» на фоне ложных, по его словам, обвинений.

Бывший министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг принял присягу канцлера 11 октября. Предыдущий глава правительства Себастиан Курц ушел в отставку на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него и лиц его окружения.