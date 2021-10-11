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Бывший глава МИД Австрии Александр Шалленберг в понедельник приведен к присяге на посту федерального канцлера – главы австрийского правительства, сообщает агентство dpa.

Церемонию провел президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Шалленберг ранее заявлял журналистам, что ему предстоит «непростая работа в непростое время». «Сложно – каждому из нас», - подчеркивал он, передает Интерфакс.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о решении уйти в отставку после того, как стало известно, что он является фигурантом антикоррупционного расследования. Сам Курц заверяет, что не совершал ничего противозаконного.

В Австрии у власти находится коалиция, в которую входят Народная партия Курца, а также «Зеленые». Именно в партии «Зеленых» в пятницу потребовали от Народной партии назначить на пост канцлера кого-то, кто не замешан в расследуемом в Австрии деле о коррупции.

Западные СМИ отмечают со ссылкой на экспертов, что Курц, вероятно, предложил главу МИД Шалленберга на пост канцлера, так как доверяет ему и верит, что Шалленберг, даже возглавив правительство, не будет претендовать на роль лидера партии.

В свою очередь новым главой МИД Австрии становится экс-посол Австрии во Франции Михаэль Линхарт.

 
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