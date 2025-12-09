﻿
Європа має сама дбати про свою оборону, без «порятунку» з боку США, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що оприлюднена Сполученими Штатами нова стратегія національної безпеки чітко сигналізує Європі про необхідність самостійнішої політики у сфері оборони. За словами Мерца, документ лише підтвердив те, про що він попереджав раніше: Європа, і зокрема Німеччина, повинні зменшувати залежність від американської підтримки в питаннях безпеки.

«Це не стало сюрпризом, але тепер це офіційно зафіксовано», — цитує його Associated Press.

Мерц також відкинув думку, що Європі потрібен «порятунок демократії» з боку США. Він наголосив, що європейські держави здатні самостійно впоратися з будь-якими викликами, якщо такі виникнуть.

У Стратегії національної безпеки США йдеться, що одним із головних завдань Вашингтона є сприяння формуванню більш самостійної Європи — організованої спільноти суверенних держав, які беруть на себе основну відповідальність за власну оборону і не перебувають під впливом жодного противника. Окремим пунктом в документі визначено «заохочення опору європейських країн їхній нинішній траєкторії розвитку».

 Автор: Богдан Моримух

