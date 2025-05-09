Канцлер Мерц швидко набирає обертів: активний старт у зовнішній політиці

Новий Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який вступив на посаду всього два дні тому, демонструє вражаючу активність на міжнародній арені, провівши оперативні телефонні переговори з ключовими світовими лідерами.

У четвер, лише через 48 годин після своєї інавгурації 6 травня, глава німецького уряду провів ґрунтовну телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Як повідомив офіційний представник уряду Штефан Корнеліус, лідери двох країн домовилися про необхідність "швидко врегулювати торговельні суперечки" та налагодити тісну співпрацю з широкого кола питань.

Особливе місце в бесіді посіла ситуація навколо війни в Україні. За словами Корнеліуса, Канцлер Мерц чітко окреслив позицію Німеччини: "Росія має тепер погодитися на припинення вогню, щоб дати простір для переговорів". Президент Трамп, зі свого боку, висловив готовність активно підтримувати зусилля Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та інших європейських країн у пошуку "довготривалого миру". Підтверджуючи важливість трансатлантичних зв'язків, Мерц також запросив американського президента відвідати Німеччину з офіційним візитом.

Паралельно з цим, Канцлер Мерц провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Під час бесіди глава німецького уряду підтвердив непохитну подальшу підтримку Києва з боку Німеччини.

Настільки швидкий старт нового канцлера та негайне включення у вирішення актуальних міжнародних питань, зокрема тих, що стосуються України та трансатatlanticчних відносин, підкреслюють рішучість Фрідріха Мерца активно формувати зовнішньополітичний порядок денний Німеччини з перших днів свого перебування на посаді.