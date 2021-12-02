Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявил на пресс-конференции, что решил уйти из политики. Как пишет The Local, он оставит пост лидера Австрийской народной партии, входящей в правящую коалицию, и уйдет из парламента.

По его словам, последние несколько месяцев для него были «невероятно напряженным периодом» и «эмоциональными американскими горками», а недавнее рождение сына помогло ему понять, что он не хочет оставаться в политике, передает Интерфакс.

Комментируя антикоррупционное расследование, из-за которого он ушел с поста канцлера, Курц отверг обвинения в причастности к коррупции, но добавил, что он «не святой, но и не преступник».

Курцу 35 лет. В 2017 году он стал самым молодым демократически избранным главой правительства. Пост федерального канцлера он занимал с 2017 по 2019 и с 2020 по 2021 годы. С 2013 по 2017 годы он возглавлял МИД. В отставку с поста канцлера в 2019 году он ушел после вотума недоверия правительству из-за публикации видео, на котором тогдашний вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе соглашается принять деньги на ведение избирательной кампании от «племянницы российского олигарха». После этого партия Курца выиграла внеочередные выборы, и он снова стал канцлером.

Об антикоррупционном расследовании в том числе и против него стало известно в 2021 году. Курца заподозрили в том, что он и его соратники пытались добиться продвижения в партии и получить популярность в стране, манипулируя данными соцопросов и с помощью хвалебных материалов в таблоидах и оплачивая эти публикации из госбюджета.

9 октября Курц оставил пост канцлера, объяснив, что этим он хочет сгладить правительственный кризис, вызванный расследованием. При этом он остался в парламенте и во главе своей партии.

В середине ноября в связи с расследованием Курц был лишен депутатского иммунитета.

27 ноября политик сообщил в фейсбуке, что у него родился сын.