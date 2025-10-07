Канцлер Мерц: «Нова хвиля антисемітизму викликає в мене сором і тривогу»

Очільник німецького уряду звернувся до мешканців Німеччини у річницю нападу ХАМАС.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц записав звернення до громадян з нагоди другої річниці нападу ХАМАС на Ізраїль та закликав проявити солідарність із єврейською громадою.

«Підходьте сьогодні, завтра та післязавтра до наших єврейських співгромадян, де б ви їх не зустріли. Підтримайте єврейські громади. Покажемо всі разом, що ми стоїмо поряд із ними і зробимо все, щоб євреї в Німеччині могли жити без страху та з упевненістю у майбутньому», — сказав Мерц.

Керівник уряду назвав 7 жовтня 2023 року «чорним днем ​​в історії єврейського народу» і зазначив, що з того часу в Німеччині спостерігається нова хвиля антисемітизму — «у старих і нових формах — у соцмережах, університетах, на вулицях, все голосніше і нахабніше, часто із застосуванням насильства».

За словами Мерця, це викликає у нього «сором та тривогу». Канцлер також нагадав, що частину заручників, захоплених бойовиками ХАМАС два роки тому, досі не звільнено, серед них є громадяни Німеччини.

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, вбивши понад 1200 людей і захопивши 251 заручника. 47 людей все ще залишаються в полоні, як мінімум 25 із них загинули.