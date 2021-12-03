Украинская разведка анализирует все сценарии по поводу возможного широкомасштабного вторжения РФ, вероятным временем достижение готовности России к эскалации может быть конец января.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Укринформ.

По его данным, суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек.

«Наша разведка анализирует все сценарии, включая худшие. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижение готовности для эскалации будет конец января», – заявил Резников.

В то же время он подчеркнул, что речь идет о вероятном сценарии, но не обязательном, и главная задача сегодня – отвернуть его. «Чем лучше мы сработаем – сами и вместе с партнерами – тем меньше будет угроза эскалации. Способ сделать цену возможной эскалации неприемлемой для агрессора. Украина больше всего заинтересована в политико-дипломатическом сценарии урегулирования. Никаких силовых провокаций с нашей стороны, в принципе, быть не может. В то же время, путь «умиротворения агрессора» не рассматривается. В случае необходимости Украина даст отпор», – заверил министр обороны.

Во время выступления Резников еще раз подчеркнул, что видение очередных приготовлений Российской Федерации совпадает с оценками иностранных партнеров, а внимание международных партнеров к российской агрессии и угрозе позволяет сконцентрироваться на формировании общего ответа.

По информации главы оборонного ведомства, Россия в течение года применяет тактику своеобразных волн: концентрирует свои войска недалеко от украинских границ, а затем их отводит к местам постоянной дислокации, оставляя технику. Это позволяет противнику сократить время на развертывание.

«В апреле и сентябре этого года Россия стягивала к нашим границам более 50 батальонно-тактических групп. В настоящее время вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находится 41 БТГ. Из которых 33 на постоянной основе, 8 дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек», – сообщил Резников.

Он отметил, что сейчас у противника стартовал зимний учебный период, так что вблизи Украины начались военные учения - активизировалась разведка, проверяется связь и осуществляются мероприятия по маскировке. На прошлой неделе произошло усиление танками и бронетехникой группировок в Брянской и Смоленской областях.

«В случае вхождения двух больших десантных кораблей Балтийского флота из Средиземного в Черное море, их общее количество в регионе увеличится до девяти.

Вместе с катерами это позволит противнику одновременно перебрасывать до 3 тыс. военнослужащих и до 250 единиц боевой бронированной техники. Это свидетельствует о сохранении уровня напряжения в Азово-Черноморском регионе», – сообщил Резниковов.

В то же время он подчеркнул, что за этими маневрами наблюдает не только Украина, но и весь мир, так что никаких неожиданностей не будет.

Как сообщал ForUm, с конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.

Зеленский заявил, что президент РФ Путин должен публично заявить, что не планирует вторжение в Украину.