Збірна Польщі з футболу відмовилася вести гру з Росією у стикових матчах до чемпіонату світу 2022 року.

«Досить слів, потрібні дії. У зв'язку із загостренням конфлікту в Україні збірна Польщі відмовляється проводити стиковий матч із командою Росії. Це єдине правильне рішення. Ми ведемо переговори з федераціями Швеції та Нідерландів, щоб донести спільну позицію до Міжнародної федерації футболу (ФІФА)», - заявив президент Польської футбольної спілки Цезарі Кулеша.

Раніше Кулеша повідомив, що збірна України зможе проводити свої домашні міжнародні матчі у Польщі.