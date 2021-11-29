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Грузия теряет свою независимость, контроль над страной постепенно переходит к России, заявил экс-президент республики Михаил Саакашвили в Тбилисском городском суде.

«Я здесь потому, что бесконечно люблю Грузию. В Украине у меня было все: и ведущая позиция и благоустроенный быт. В Украине мне дважды предлагали при президенте Порошенко занять должность премьер-министра, но я отказался. Все ради того, чтобы вернуться в Грузию, которую люблю до сумасшествия, и где была реальная угроза моей физической ликвидации», - обратился Саакашвили к гражданам в начале своего выступления в суде, передает Интерфакс-Украина.

Экс-президент также заявил, что при встрече с грузинскими эмигрантами в разных странах ему рассказывали о тяжелой жизни в Грузии, которая «теряет свою независимость и постепенно переходит под контроль России».

«Во время моего президентства жизнь простых людей была гораздо лучше, чем сейчас. Это касается и курса национальной валюты и безработицы. Трагедия, когда на сезонные работы в Польшу из Грузии едут на заработки толпы грузин. За последние годы из Грузии эмигрировали почти 700 тысяч граждан. Это трагедия, которая происходит перед нашими глазами. Я не мог сидеть в Киеве и смотреть, как разваливается моя страна», - заявил он.

Как сообщил корреспондент «Интерфакса», прокурор Джарджи Циклаури прервал выступление Саакашвили и заявил, что оно никак не относится к рассматриваемому на процессе уголовному делу. Суд рассматривает обвинение в превышении полномочий при разгоне митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года и погрому, устроенному силовыми структурами в тот же день в телекомпании «Имеди».

Процесс над Саакашвили продолжается.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

8 ноября Саакашвили перевели в тюремную больницу.
ForUm

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