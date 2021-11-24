Верховная Рада соберется для голосования за введение чрезвычайного или военного положения в стране за несколько часов в случае, если РФ действительно совершит нападение на Украину, заявил первый заместить главы парламента Александр Корниенко.

«У Верховной Рады может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение: провести соответствующие голосования со стороны Верховной Рады. Она должна в течение нескольких часов собраться», – сказал первый вице-спикер в интервью Радио Свобода.

Он также отметил, что в случае начала активных военных действий будут «использоваться какие-то способы защиты депутатов для того, чтобы они могли эти решения принять».

Как сообщал ForUm, с конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.