Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко советует журналистам в среду приезжать в парламент пораньше из-за возможной блокировки проходов к зданию парламента.

«Я бы советовал вам приезжать пораньше, потому что в рамках переворота могут быть просто заблокированы проходы...», - сказал он журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина.

По информации первого вице-спикера, в регионах людям предлагают по 1000 грн для участия в акциях протеста в столице.

Корниенко подчеркнул, что заявления о возможном перевороте должны проверять компетентные органы.

«К этим заявлениям надо относиться серьезно, они проверяются. …Мы со своей стороны просто троллим оппозиционеров, которые у нас все время собираются и не всегда могут артикулировать по какому поводу», - отметил первый заместитель спикера парламента.

Он также сообщил, что ежедневно у стен парламента проходит по 5-6 митингов.

Как сообщал ForUm, на пресс-марафоне 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся на 1-2 декабря попытке госпереворота.

По его словам, окружение Рината Ахметова якобы втягивает его в «войну против Украины и ее президента».

СБУ начала расследование в связи с этим.

Глава государства в этот день выступит с ежегодным посланием к Верховной Раде и народу Украины.