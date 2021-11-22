В Николаеве разоблачили 15-летнего парня, который на платной основе создавал для граждан любой документ – от ID-паспорта до COVID-сертификата. По предварительным данным, к нему обратились около 30 клиентов, успевших приобрести поддельное «Дия», сообщила пресс-служба полиции.

Противоправную деятельность молодого человека разоблачили следователи Николаевского районного управления полиции и киберполицейские Николаевской области под процессуальным руководством окружной прокуратуры Николаева.

Правоохранители установили, что на базе межплатформенной среды разработки мобильных приложений парень создавал фейковое мобильное приложение, полностью извне копировавшее мобильное приложение официального Единого портала государственных услуг «Дия». В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в «Дии», на котором генерировался QR-код, но не считывался официальным приложением. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации от коронавирусной болезни.

Фейковое приложение юноша продавал в мессенджере за сумму от 250 до 650 гривен. Разница в сумме зависит от функционала и полноты разрешенных изменений в приложении. Рекламируя свою разработку, он отмечал, что любой может оформить себе сертификат о вакцинации от Covid-19 и другой официальный документ. Подросток работал только при полной подписке на его электронный кошелек одного из платежных сервисов страны-агрессора, из которого затем выводил средства на карточный счет. После оплаты подросток присылал заказчику архив с программным обеспечением, клиенту оставалось его инсталлировать на собственный смартфон.

В результате санкционированного обыска полицейские обнаружили на компьютерной технике и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения «Дия», переписку с покупателями и сведения о его продаже и полученных средствах. Вещественные доказательства (компьютерная техника, смартфон, накопители информации и программное обеспечение) следователи изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 361 УК Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи», санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Как сообщал ForUm, 27 октября в Запорожской области был задержан 21-летний парень, который разработал приложение для создания поддельных документов, по дизайну идентичное государственному приложению «Дия». Приложение разработчик продавал в мессенджере за 100 грн, а в рекламе указывал, что благодаря ему несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты. По факту было начато уголовное производство по ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Позже ему предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации Украины.

В начале ноября в Харькове разоблачили 17-летнего парня, создавшего фейковую версию приложения «Дия».