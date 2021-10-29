Разработчику фейковой «Дии», с помощью которого могли создаваться поддельные документы, в том числе сертификаты о вакцинации от COVID-19, предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации Украины, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

«Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую «Дию». Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве», - написал он в Facebook.

При этом замминистра добавил, что парню все же придется нести ответственность по 358 статье.

Федоров сообщил, что первым заданием «хакера» станет разработка дизайна социальной рекламы.

«Он поработает у нас до суда над парой социально-значимых проектов, покажет себя. Одни из первых задач — сделать много разного дизайна социальной рекламы с кампаниями за вакцинацию и против употребления молодежью алкоголя. Планируем потом их запускать. Назначим в Минцифре куратора, который будет контролировать работу. Попробуем направить его способности в нужное русло», - написал министр.

Как сообщал ForUm, 27 октября в Запорожской области был задержан 21-летний парень, который разработал приложение для создания поддельных документов, по дизайну идентичное государственному приложению «Дия». Приложение разработчик продавал в мессенджере за 100 грн, а в рекламе указывал, что благодаря ему несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты. По факту было начато уголовное производство по ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.