﻿
Суспiльство

Фейк про підготовку підвищення тарифів на електроенергію й тепло спростовано

Фейк про підготовку підвищення тарифів на електроенергію й тепло спростовано

Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував інформацію про нібито підготовку законодавчих ініціатив для підвищення тарифів на електроенергію й тепло для населення, яка шириться соцмережами.

Як повідомили Центру в Міненерго, мораторій на підвищення тарифів залишається чинним. Він діє з 2022 року і зберігатиметься протягом воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

“Тому тарифи для населення на тепло, гарячу воду та газопостачання не змінюються, жодне рішення про їх підвищення наразі не розглядається”, – йдеться у повідомленні.

Щодо законопроєкту №13219, який згадується у маніпулятивних повідомленнях про “підвищення тарифів”, – він спрямований на вдосконалення конкурентних умов виробництва “зеленої” енергії, що жодним чином не впливає на тарифи для населення.

Як пояснюють у ЦПД, фіксована ціна для побутових споживачів забезпечується через механізм покладання спеціальних обов’язків на “Енергоатом” та “Укргідроенерго”, що ніяк не пов’язано з підтримкою “зеленої” генерації.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

тарифи ЖКГпідвищення тарифівспростуванняфейкЦПД
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Контррозвідка СБУ викрила «крота» у лавах ССО
Війна 11.02.2026 14:18:37
Контррозвідка СБУ викрила «крота» у лавах ССО
Читати
Кінець переговорного глухого кута: українську делегацію хочуть привезти в Москву
Полiтика 11.02.2026 13:50:57
Кінець переговорного глухого кута: українську делегацію хочуть привезти в Москву
Читати
На «ухилянтській схемі» затримали високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ
Війна 11.02.2026 13:11:31
На «ухилянтській схемі» затримали високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ
Читати

Популярнi статтi