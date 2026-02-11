Фейк про підготовку підвищення тарифів на електроенергію й тепло спростовано

Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував інформацію про нібито підготовку законодавчих ініціатив для підвищення тарифів на електроенергію й тепло для населення, яка шириться соцмережами.

Як повідомили Центру в Міненерго, мораторій на підвищення тарифів залишається чинним. Він діє з 2022 року і зберігатиметься протягом воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

“Тому тарифи для населення на тепло, гарячу воду та газопостачання не змінюються, жодне рішення про їх підвищення наразі не розглядається”, – йдеться у повідомленні.

Щодо законопроєкту №13219, який згадується у маніпулятивних повідомленнях про “підвищення тарифів”, – він спрямований на вдосконалення конкурентних умов виробництва “зеленої” енергії, що жодним чином не впливає на тарифи для населення.

Як пояснюють у ЦПД, фіксована ціна для побутових споживачів забезпечується через механізм покладання спеціальних обов’язків на “Енергоатом” та “Укргідроенерго”, що ніяк не пов’язано з підтримкою “зеленої” генерації.