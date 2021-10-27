Киберполиция разоблачила 21-летнего парня, который создал программное обеспечение, полностью копировавшее дизайн государственного приложения «Дия». С его помощью пользователи могли создавать поддельные документы. Правонарушителю может грозить до шести лет заключения, сообщила пресс-служба ведомства.

Злоумышленник разработал приложение для смартфонов, которое по дизайну было идентичным с государственным приложением «Дия». В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации COVID-19.

Свою разработку мужчина продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря применению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения. Также устанавливаются лица, приобретшие приложение для предоставления правовой квалификации их действиям.

В доме фигуранта правоохранители провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществляет Вознесеновская окружная прокуратура Запорожья.