Правоохранители разоблачили 17-летнего парня, создавшего фейковую версию приложения «Дия», сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

«Киберполиция в Харькове разоблачила 17-летнего парня, который не просто подделал «Дию», но и создал крупнейший канал распространения подделки. На его телеграмм-бот и канал, которые уже заблокированы, было подписано более 20 тысяч человек», - написал Клименко.

Через чаты можно было за 200 грн получить доступ к фейковой «Дии», а 300 грн – оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, а за 100 грн – фальшивое водительское удостоверение.

Система работала по концептуально новой схеме: данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем имитирующую веб-страницу приложения «Дия», и там можно было изменять любую информацию о себе. Кроме того, веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации.

«Признаю, это отличная работа юного хакера. И даже наша публикация выглядит как своеобразная реклама его навыков. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве и должен понести соответствующее наказание», - заявил глава Нацполиции.

Как сообщал ForUm, 27 октября в Запорожской области был задержан 21-летний парень, который разработал приложение для создания поддельных документов, по дизайну идентичное государственному приложению «Дия». Приложение разработчик продавал в мессенджере за 100 грн, а в рекламе указывал, что благодаря ему несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты. По факту было начато уголовное производство по ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Позже ему предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации Украины.