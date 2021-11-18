Помощница режиссера по сценарию фильма «Ржавчина» (Rust) Мэми Митчелл подала иск против продюсера и актера Алека Болдуина, который случайно застрелил во время съемок оператора Галину Хатчинс. Митчелл, которая вызвала полицию после смертельного выстрела, утверждает, что согласно сценарию картины Болдуин не должен был стрелять из револьвера в этой сцене, сообщает ВВС.

В иске, поданном против Болдуина и других продюсеров, сказано, что в тот момент группе предстояло снять три крупных плана: глаза актера, пятно крови на его плече, а также «момент, когда он опускает руку к кобуре и вытаскивает револьвер».

«В сценарии ничего не сказано о том, что ответчик, либо кто-либо другой, должен был стрелять из револьвера», - заявляют юристы Митчелл.

Это уже второй по счету иск против Болдуина в связи с гибелью Хатчинс. Ранее на актера подал в суд руководитель команды осветителей на съемках вестерна «Ржавчина» и друг погибшего оператора Сергей Светной. Он утверждает, что пуля, убившая его подругу Галину Хатчинс, чуть не задела его самого.

По мнению истца, причиной трагедии стала халатность членов съемочной группы, отвечавших за безопасность оружия.

Согласно озвученным в суде данным, помощник режиссера Дэвид Холлс передал Болдуину оружие, не зная, что оно заряжено боевым патроном. При этом он крикнул, что револьвер – «холодный», то есть его можно безопасно применять на съемках.

Как заявила Аллред, Болдуин «решил сыграть в русскую рулетку и выстрелил из пистолета, не проверив его самостоятельно и не попросив специалиста по оружию сделать это в его присутствии».

Юрист считает, что серия ошибок при соблюдении техники безопасности создала ситуацию, при которой «вероятность ранения или смерти очень значительно выросла, это стало вероятным исходом».

Американская полиция продолжает расследование стрельбы на съемочной площадке, произошедшей 21 октября. Обвинения по этому делу пока никому не предъявлены.

Передавший Болдуину реквизитное оружие Холлс позже рассказал следователям, что не проверил полностью барабан револьвера перед тем, как выдать его актеру.

Ответственная за оружие Ханна Гутьеррес-Рид, в свою очередь, заявила, что не знает, как боевой патрон оказался в пистолете на съемочной площадке. По ее словам, револьвер на съемках хранился в сейфе, к которому был доступ только у нескольких человек.

После трагического инцидента голливудские кинематографисты подписали открытое письмо, в котором потребовали запретить настоящее огнестрельное оружие на съемках.

Как сообщал ForUm, 21 октября во время съемок художественного фильма Rust («Ржавчина») в штате Нью-Мексико известный актер и продюсер Алек Болдуин случайно убил оператора - 42-летнюю Галину Хатчинс (Андросович), которая имела украинское происхождение. Кроме того, ранение получил 48-летний режиссер Джоэл Соуз.

Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостым патроном. Материалы следствия свидетельствуют о том, что помощник режиссера Дэйв Голлс передал оружие Болдвину, заверив его в том, что оно не заряжено боевыми патронами.