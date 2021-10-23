Помощник режиссера картины с участием Алека Болдуина за несколько минут до инцидента со стрельбой, в котором погибла оператор фильма, заверил актера в том, что пистолет не заряжен боевыми патронами. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на документы суда.

Помощник режиссера картины, передавая Болдуину пистолет, заявил о том, что оружие заряжено холостыми патронами, отмечается в судебных документах. Таким образом, указывают следователи, ни помощник режиссера, ни сам Болдуин не знали о том, что в обойме находятся боевые патроны. При этом, как отмечает AP, подготовкой пистолета для съемок занималась специалист по оружию, выйти на связь с которой журналистам агентства не удалось.

В пятницу сотрудники офиса шерифа в округе Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США) получили одобрение суда на проведение обыска на территории съемочной площадки. Правоохранители рассчитывают получить в распоряжение следствия реквизиты, использованные при съемках картины, в том числе костюм, надетый на Болдуина в момент инцидента, сам пистолет, из которого был произведен выстрел, другое оружие, боеприпасы, а также отснятый материал, на котором может быть запечатлен момент стрельбы.

Напомним, американский актер Алек Болдуин случайно убил одного человека и ранил другого на съемочной площадке фильма «Rust» в Альбукерке. Погибшая, 42-летняя фотограф и кинооператорка Галина Гатчинс, была украинкой.