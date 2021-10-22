также в разделеПроисшествия
Из-за урагана в Польше погиб украинец 11
Нардеп Устинова получила травму в Раде 28
В дом замглавы Офиса президента бросили коктейль Молотова, злоумышленник задержан 14
В Украине – за сутки 23785 новых случаев COVID-19, 614 человек умерли 35
Боевики увеличили число обстрелов на Донбассе, ранен военный 16
10 человек разоблачили в подделке ПЦР-тестов 17
Полиция назвала причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога 37
Мужчина, которому не разрешили проститься с матерью, устроил погром в больнице 29
Боевики ранили украинского военного на Донбассе 10
В Украине – почти 19 тысяч новых случаев COVID-19 26
В Польше перевернулся микроавтобус с нелегалами, задержали водителя-украинца 16
На Черниговщине от COVID-19 умер подросток 19
В Украине – более 15 тысяч новых случаев COVID-19, 538 человек умерли 17
Родного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым 71
В ДТП под Житомиром погибли боевой медик и женщина 24
В Украине за выходной обнаружили 9524 случая COVID-19 18
На территории Одесского НПЗ произошел пожар 17
Во Львовской области произошло ДТП с грузовиком: есть погибшие 14

Американский актер Алек Болдуин случайно убил одного человека и ранил другого на съемочной площадке фильма «Rust» в Альбукерке. Погибшая, 42-летняя фотограф  и кинооператорка Галина Гатчинс, была украинкой, пишет Украинская правда.Жизнь со ссылкой на The Guardian.

Причиной трагедии стал выстрел из бутафорского оружия.

«Мисс Гатчинс была вертолетом доставлен в больницу Университета Нью-Мексико, где врачи констатировали ее смерть», - сообщил шериф.

Раненый, режиссер Джоэль Сауза, находится в больнице.

Отмечается, что Болдуин добровольно согласился пообщаться со следователями. Никаких обвинений пока не предъявлено, съемки приостановили.

СМИ обнародовали несколько кадров с места происшествия.

 

 

Галина изучала международную журналистику в Киевском национальном университете. В 2015-м году она закончила American Film Institute и успела поработать над такими картинами как «Blindfire», «Archenemy» и «Darlin». Журнал American Cinematographer в 2019-м провозгласил Гатчинс новой звездой американской киноиндустрии.

Последнее сообщение Гатчинс в Instagram был о съемках.

 

 

«Одна из дополнительных плюшек съемок вестерна - то, что в выходной день можно покататься верхом :)», - поделилась она.

Трагедия напомнила о смерти Брэндона Ли, сына Брюса Ли в 1993 году. 28-летний актер так же погиб от выстрела: вместо холостого патрона пистолет оказался заряженным настоящим.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги