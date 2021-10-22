Американский актер Алек Болдуин случайно убил одного человека и ранил другого на съемочной площадке фильма «Rust» в Альбукерке. Погибшая, 42-летняя фотограф и кинооператорка Галина Гатчинс, была украинкой, пишет Украинская правда.Жизнь со ссылкой на The Guardian.

Причиной трагедии стал выстрел из бутафорского оружия.

«Мисс Гатчинс была вертолетом доставлен в больницу Университета Нью-Мексико, где врачи констатировали ее смерть», - сообщил шериф.

Раненый, режиссер Джоэль Сауза, находится в больнице.

Отмечается, что Болдуин добровольно согласился пообщаться со следователями. Никаких обвинений пока не предъявлено, съемки приостановили.

СМИ обнародовали несколько кадров с места происшествия.

Галина изучала международную журналистику в Киевском национальном университете. В 2015-м году она закончила American Film Institute и успела поработать над такими картинами как «Blindfire», «Archenemy» и «Darlin». Журнал American Cinematographer в 2019-м провозгласил Гатчинс новой звездой американской киноиндустрии.

Последнее сообщение Гатчинс в Instagram был о съемках.

«Одна из дополнительных плюшек съемок вестерна - то, что в выходной день можно покататься верхом :)», - поделилась она.

Трагедия напомнила о смерти Брэндона Ли, сына Брюса Ли в 1993 году. 28-летний актер так же погиб от выстрела: вместо холостого патрона пистолет оказался заряженным настоящим.