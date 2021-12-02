Актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на курок револьвера, из которого по трагической случайности на съемочной площадке была убита оператор Галина Хатчинс.

Инцидент произошел в октябре этого года на съемках вестерна «Раст», в котором Болдуин выступает как актер и продюсер.

«Я бы никогда не направил оружие на человека и не спустил бы курок. Никогда», - сказал актер в первом с момента трагедии большом интервью телеканалу Эй-би-си.

Ранее Болдуин лишь один раз коротко прокомментировал случившееся на камеру поджидавшим его журналистам и попросил их не преследовать его и его семью до окончания следствия.

До сих пор основная версия прокуратуры заключалась в том, что Болдуин направил на Хатчинс реквизитный револьвер и во время репетиции сцены выстрелил в упор, не зная, что он заряжен боевым патроном. Еще одна пуля из револьвера попала в плечо режиссеру фильма Джоэлю Соузе.

В интервью известному американскому журналисту Джорджу Стефанопулосу Болдуин сказал, что не знает, как боевой патрон мог оказаться в револьвере.

«Кто-то его туда засунул. Такой патрон вообще не должен был находиться на площадке», - сказал актер.

В материалах следствия говорится, что оружие на съемочной площадке Болдуину передал помощник режиссера Дэйв Холлс, который, в соответствии с процедурой, выкрикнул «cold gun», что на жаргоне киношников означает - оружие безопасно (не заряжено боевым патроном).

Сам Холлс получил револьвер от менеджера по оружейному реквизиту, 24-летней Ханны Гутьеррес-Рид. Ее адвокаты утверждают, что она не знает, как в оружии оказался боевой патрон.

В настоящий момент это самый главный вопрос, на который пытается ответить следствие.

Как сообщал ForUm, 21 октября во время съемок художественного фильма Rust («Ржавчина») в штате Нью-Мексико известный актер и продюсер Алек Болдуин случайно убил оператора - 42-летнюю Галину Хатчинс (Андросович), которая имела украинское происхождение. Кроме того, ранение получил 48-летний режиссер Джоэл Соуз.

Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостым патроном. Материалы следствия свидетельствуют о том, что помощник режиссера Дэйв Голлс передал оружие Болдвину, заверив его в том, что оно не заряжено боевыми патронами.