Американский актер Алек Болдуин впервые высказался публично о трагическом инциденте во время съемок фильма Ржавчина (Rust), когда он случайно застрелил оператора-украинку Галину Хатчинс. Видео спонтанной беседы актера с журналистами в субботу, 30 октября, обнародовал портал TMZ.

Согласно ролику, Болдуин решил переговорить с представителями медиа, поскольку те преследовали его машину, в которой, кроме него, находились жена и дети.

Относительно трагедии на съемочной площадке актер сказал, что полиция запретила ему разглашать информацию.

«Мне нельзя каким-либо образом комментировать расследование. Таково распоряжение офиса шерифа округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико - ред.)», - подчеркнул он.

По словам Болдуина, с погибшей Хатчинс его связывали дружеские отношения. В день убийства она, режиссер и сам актер планировали поужинать.

Также в ходе беседы он заявил, что выступает за введение регулирующими органами ограничительных мер по использованию боевых патронов на съемках, и считает, что в сценах со стрельбой можно было бы использовать резиновые или пластиковые пули.

Напомним, актер Алек Болдуин пришел на частное поминальное мероприятие, организованное в память об украинке Галине Гатчинс, которой он случайно нанес смертельное ранение на съемочной площадке.