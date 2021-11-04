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Голливудские кинооператоры требуют запретить использование настоящего огнестрельного оружия на съемочной площадке.

С такой инициативой 214 кинооператоров выступили после гибели оператора Галины Хатчинс, которую во время съемок фильма «Ржавчина» случайно застрелил актер Алек Болдуин, сообщает Укринформ  со ссылкой на Variety.

Подписанты, среди которых Грег Фрейзер (фильм Дюна), Рэйчел Моррисон (Черная пантера), Менди Уокер (Мулан), призывают руководство профсоюзов, продюсеров и законодателей поддержать эту инициативу.

Сенатор штата Калифорния Дэйв Кортезе заявил, что планирует ввести официальный запрет на использование настоящего огнестрельного оружия и боевых патронов в кинопроизводстве, а губернатор штата Нью-Мексико Мишель Луджан Гришем подчеркнула, что штат предпримет подобные меры, если индустрия развлечений не примет такое запрет.

Как сообщал ForUm, 21 октября во время съемок художественного фильма Rust («Ржавчина») в штате Нью-Мексико известный актер и продюсер Алек Болдуин случайно убил оператора - 42-летнюю Галину Хатчинс (Андросович), которая имела украинское происхождение. Кроме того, ранение получил 48-летний режиссер Джоэл Соуз.

Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостым патроном. Материалы следствия свидетельствуют о том, что помощник режиссера Дэйв Голлс передал оружие Болдвину, заверив его в том, что оно не заряжено боевыми патронами.
ForUm

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