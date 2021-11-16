также в разделеОбщество
«Заместителю мэра» оккупированного Донецка грозит 10 лет тюрьмы 3
«Л/ДНР» заявили 100 человек на обмен, из них в украинских тюрьмах – только 15 17
У Кивы утром провели обыски 21
15 ноября. Картина дня 16
Украине обещают 11-градусные морозы 56
Венедиктова ответила на обвинения в давлении на Кyiv Post 27
ВСК назвала главную причину Иловайской трагедии 82
Винницкая область переходит в «красную» зону 12
Дело экс-судьи Чауса передано в суд 14
СМИ: Запад предупредил Украину о высокой вероятности вторжения РФ зимой 83
Журналистка: Венедиктова и «слуги» давили на Kyiv Post 45
СБУ разоблачила еще три крупных сети по подделке COVID-сертификатов 13
Уволенные журналисты Kyiv Post объявили о запуске нового издания 12
Центр вакцинации против COVID-19 заработал в отеле «Национальный» 8
В СБУ считают маловероятным «польский» сценарий с мигрантами на границе 12
В Польше задержали украинца за перевозку нелегалов из Беларуси 22
В граничащих с Беларусью областях Украины могут ввести чрезвычайное положение 26
Украина получила от США 80 тонн боеприпасов 82

Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 г. Глдани (Грузия).

Об этом она сообщила в Facebook.

О причинах отказа Министерство юстиции Грузии пообещало сообщить в готовящемся письме.

Денисова постарается встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения №18 с целью обсуждения условий содержания и лечения Саакашвили.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

8 ноября Саакашвили перевели в тюремную больницу.

Денисова посещала Саакашвили 27 октября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги