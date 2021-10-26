также в разделеПолитика
Президентский рейтинг: Тройка лидеров потеряла поддержку
Зеленский: Сначала вернем «скифское золото», а потем и Крым 2
Еще один опрос показал снижение рейтинга «Слуги народа» 15
Гонтарева прокомментировала возможную причастность НБУ к «делу Медведчука» 31
Путин готов действовать решительно из-за ситуации с преследованием Медведчука 96
Украина получила €600 миллионов макрофинансовой помощи от ЕС 31
Меркель будет работать над организацией «нормандской встречи» до конца каденции 13
Данилов: Я за жесткую президентскую республику 27
Стефанчук направил законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию 14
Арестович: Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут нацелены на Москву 159
Штрафы в Украине больше не будут привязаны к прожиточному минимуму 63
Ставнийчук: Если можно не применять закон к лидеру парламентской оппозиции, то что тогда будет с обычными украинцами? 52
Адвокат Саакашвили заявляет, что в тюремной больнице планируют его ликвидацию 20
Кремль отреагировал на сближение Киева и НАТО 26
Киквидзе: Зеленский безуспешно пытается «замять» свой офшорный скандал новыми репрессиями против Медведчука 27
Возлюбленная Саакашвили посетила его в колонии 54
Ляшко тайно посетил одну из больниц Львова 123
Саакашвили сделали переливание крови 23

27 октября 2021 в 10:00 Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетит в пенитенциарном учреждении №12 в городе Рустави (Грузия) гражданина Украины Михаила Саакашвили. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Уполномоченный планирует проверить соблюдение прав, условия содержания, качество медицинской помощи Саакашвили. Подход к прессе состоится 27 октября после завершения визита возле пенитенциарного учреждения №12 в городе Рустави (Грузия).

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3300 грн.
22
Теги