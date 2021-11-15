Министры иностранных дел стран Европейского союза утвердили критерии новых санкций, вводимых в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.

«Министры иностранных дел ЕС официально приняли новые критерии санкций в отношении Беларуси. Сегодня они также будут иметь политическое согласие на введение дополнительных санкций, но фактический список граждан и организаций не будет готов сегодня», - написал Джозвяк.

EU foreign ministers have now officially adopted the new sanctions criteria for #Belarus. they will also have political agreement today to impose more sanctions but the actual work to list ppl and entities will not be ready today. 🇱🇻🇱🇹🇵🇱 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 15, 2021

Ранее СМИ сообщали, что под санкции могут оказаться глава МИД Беларуси Владимир Макей и белорусская авиакомпания «Белавиа», а также главный аэропорт страны.

ЕС также рассматривает шестой санкционный пакет, который может включать приказ для фирм ЕС о прекращении поставок в национальный аэропорт Минск, сообщили два дипломата.

Александр Лукашенко, который уже находится под международными санкциями за подавление протестов, пригрозил принять ответные меры против любых санкций, в том числе путем прекращения транзита природного газа через Беларусь.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей.

Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Руководство войск территориальной обороны Польши опубликовало уведомление для участников отрядов территориальной обороны, призывая их в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.

В Беларуси заявили, что огромная группа мигрантов самоорганизовалась, чтобы «исключить насильственное вытеснение польской стороной».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Александр Лукашенко «имеет руководителя в Москве в лице Владимира Путина» и демонстрирует решимость реализовать его сценарий.