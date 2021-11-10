Польские власти заявили, что опасаются вооруженной эскалации на границе с Беларусью, где накануне около 4 тысяч беженцев пытались прорваться в Польшу. ЕС обвиняет в создании конфликта официальный Минск.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сказал во вторник журналистам, что власти страны ожидают «эскалации, которая будет иметь вооруженный характер». «Беларусь хочет спровоцировать серьезный инцидент, желательно со стрельбой и жертвами», - заявил ранее заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, пишет Русская служба ВВС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая во вторник в парламенте, заявил, что этот кризис - самое серьезное покушение на границы и стабильность польского государства за последние 30 лет, и обвинил в нем Россию.

Как передает польское агентство ПАП, Моравецкий сказал, что, на его взгляд, глава Беларуси Александр Лукашенко - просто исполнитель задач, которые ставит перед ним российский президент Владимир Путин, ведущий имперскую политику.

Однако Россия заявляет, что поддерживает действия Беларуси и считает, что во всем виновата позиция Запада, не желающего принимать мигрантов. Госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев, работавший с Путиным еще в мэрии Санкт-Петербурга, сказал, что Минск «выдержанно и профессионально отвечает на последние события на границе Беларуси и Евросоюза».

Что происходит на границе

Глава департамента национальной безопасности Польши Станислав Зарын во вторник повторил то, о чем польские власти говорят все последние месяцы: что действия мигрантов на границе контролируют вооруженные формирования Беларуси.

Польское телевидение тоже сообщает, что мигрантов на границе стерегут военные с собаками; вооруженные люди видны и на вывешенных в соцсетях видео колонны беженцев, когда она в понедельник шла к границе.

Сами мигранты рассказывают, что белорусские власти отбирали у них телефоны и заставили идти к польской границе, а теперь не отпускают от нее.

Телефоны, правда, отобрали явно не у всех. «Никто нас никуда не пускает, ни Беларусь, ни Польша», - сказал Би-би-си по видеосвязи застрявший на границе 33-летний Шван Курд из Ирака. Он рассказал, как прилетел в Минск из Багдада в начале ноября, а теперь оказался в палаточном лагере прямо у заграждения из колючей проволоки на польской границе.

«Тут некуда деваться. Поляки нас не пускают. Ночью они летают на вертолетах, не дают спать. Мы очень голодные. Нет ни воды, ни еды. Здесь маленькие дети, старики, женщины, семьи», - говорит собеседник Би-би-си.

На разных видео и фотографиях с места событий, впрочем, видно, что многие из мигрантов достаточно хорошо подготовились к походу на границу: они тепло одеты, у них есть палатки, а также топоры, лопаты и кусачки.

Белорусские власти заявляют, что их пограничники дежурят на границе посменно и в усиленном режиме.

Накануне колонна из примерно четырех тысяч беженцев с Ближнего Востока (большинство, как утверждают белорусские власти, - курды) выдвинулась пешком из глубины белорусской территории к польско-белорусской границе на ее северном участке, на трассе Гродно-Белосток.

Некоторые беженцы - судя по видео, молодые мужчины - пытались резать и рубить проволочные заграждения, которые ранее выставили поляки, реагируя на поток нелегальных мигрантов из Беларуси. Кроме того, беженцы пытались устроить мостики через колючую проволоку, бросая на нее срубленные деревья. Польские пограничники и военные отгоняли их слезоточивым газом.