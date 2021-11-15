также в разделеПолитика
ВСК: Зеленский и Ермак не отменяли спецоперацию по «вагнеровцам»
Корниенко сказал, будут ли Гройсман и Разумков конкурентами «Слуге» на выборах 2
Кутуев: У действующей власти были все инструменты, чтобы избежать энергетического кризиса 6
НБУ снова проверяет банк «Конкорд» Елены Соседки на предмет отмывания «грязных денег» и других нарушений — СМИ 38
На должность главы «Слуги народа» будут предлагать Елену Шуляк 16
Россия у границ: Лондон готов направить в Украину 600 военнослужащих 18
Столтенбергу напомнили, что членство в НАТО Украине обещали еще в 2008 году 22
Резников и Данилов предостерегли желающих «заработать» на мигрантах 8
Блинкен: Лукашенко мигрантами отвлекает внимание от действий РФ возле Украины 37
Кулеба пожаловался Боррелю на россиян в Крыму и на Донбассе 35
В Слуге народа назвали вероятных кандидатов на пост главы партии 17
Адвокат Медведчука Кирпичев: СБУ и ГПУ огульно называют человека виновным, но нет ни приговора, ни доказательств 26
Экс-депутат Госдумы: Путин не заинтересован в обострении ситуации на Донбассе 22
Демчишин: Дело против меня сшили белыми нитками в офисе Президента 20
Сергей Лещенко может стать советником главы Офиса президента 21
Зеленский призвал США ввести санкции против СП-2 25
В ОП рассказали о российской военной группировке у границ Украины 36
Слуга народа не планирует лишать Разумкова депутатского мандата 18

16 ноября 2021 года уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетит в пенитенциарном учреждении №18 в городе Глдани (Грузия) гражданина Украины Михаила Саакашвили. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Уполномоченный планирует проверить соблюдение прав, условия содержания, качество оказание медицинской помощи Саакашвили.

Подход к прессе состоится 16 ноября после завершения визита к Саакашвили возле пенитенциарного учреждения №18 в городе Глдане (Грузия).

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

8 ноября Саакашвили перевели в тюремную больницу.

Денисова посещала Саакашвили 27 октября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1985 грн.
8
Теги