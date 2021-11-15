16 ноября 2021 года уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетит в пенитенциарном учреждении №18 в городе Глдани (Грузия) гражданина Украины Михаила Саакашвили. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Уполномоченный планирует проверить соблюдение прав, условия содержания, качество оказание медицинской помощи Саакашвили.

Подход к прессе состоится 16 ноября после завершения визита к Саакашвили возле пенитенциарного учреждения №18 в городе Глдане (Грузия).

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

8 ноября Саакашвили перевели в тюремную больницу.

Денисова посещала Саакашвили 27 октября.