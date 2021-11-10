16-летний подозреваемый в смертельном ДТП на проспекте Гагарина в Харькове отказался сдать кровь на анализ по решению суда.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил представитель потерпевших по делу Игорь Черняк.

«Несмотря на решение суда о принудительном отборе образцов, у 16-летнего подозреваемого в смертельной аварии на проспекте Гагарина не удалось взять кровь из-за его отказа», - сказал Черняк.

По его словам, решение суда обязывало подозреваемого сдать кровь, но «к сожалению, в Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови».

«Этот отказ подтверждает ранее высказанный подозреваемым отказ от сотрудничества со следствием. Это также отказ от раскаяния», - считает представитель потерпевших.

По его словам, если человек повторно уклоняется от сдачи крови, для этого есть причины: «Самый факт может быть расценен как умышленное неисполнение решения суда».

Как пояснил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, «эксперты имели образцы мочи, которые показали, что подросток не был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, и этого достаточно для следствия».

Как сообщал ForUm, 26 октября около 20:40 16-летний водитель на скорости более 170 км/ч. пытался на красный свет пересечь перекресток на проспекте Гагарина и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка доставлены в больницу.

Позже полиция задержала 16-летнего водителя «Инфинити». Суд взял его под стражу.

Подозреваемый водитель по-разному комментировал обстоятельства ДТП журналистам: в одном случае он не отвечал на вопрос, был ли за рулем, в другом сказал, что отказали тормоза. Защитница водителя говорила, что он помнит только удар во время ДТП и просила освободить его под домашний арест.

По данным прокуратуры, 16-летнему водителю из-за непогашенной судимости может грозить за смертельное ДТП более 8 лет за решеткой. Летом 2021 года он был приговорен к 2 годам (условно) в рамках уголовного производства по стрельбе в супермаркете, где пострадала женщина. Срок условного наказания еще не истек. Поэтому к приговору по ДТП ему могут приложить еще два года за предыдущее преступление, и максимальное грозящее наказание - 10 лет за решеткой.