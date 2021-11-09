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Политзаключенному Нариману Джелялову предъявлено новое обвинение в контрабанде взрывного устройства, предполагающего до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

«Помимо ранее предъявленных Нариману обвинений в совершении диверсии в составе организованной группы (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ) и в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), сегодня Наримана Джелялова обвинили в контрабанде взрывного устройства. То есть в незаконном пересечении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС взрывного устройства, совершенного организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ)», - написал он в Facebook.

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Санкция по этой статье составляет от 7 до 12 лет лишения свободы.

По словам адвоката, после предъявления нового обвинения последовал допрос Джелялова в качестве обвиняемого. Однако он, как и ранее, воспользовался правом обвиняемого не давать показаний.

3-4 сентября в Крыму российские силовики провели обыски и задержали 5 человек по так называемому делу о «диверсии на газопроводе» в селе Перевальное. Среди задержанных оказался крымскотатарский политик и активист Нариман Джелялов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд арестовал Наримана Джелялова на два месяца - до 4 ноября.  

7 сентября российское агентство ТАСС со ссылкой на ФСБ России сообщил, что задержанные «по подозрению в совершении диверсии на газопроводе в Крыму 23 августа этого года дали показания». По этим данным, на «видео допроса двух из них, распространенного ФСБ, мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода в селе Перевальное».

При этом в ФСБ России утверждают, что «диверсия была организована Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины».

Главное управление разведки Минобороны Украины рассматривает обвинения ФСБ России как целенаправленную провокацию.

Активисту ужесточили обвинение, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее ФСБ уже усиливала обвинения против Джелялова, переквалифицировав инкриминируемое ему действие по пособничеству в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии.
ForUm

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