ФСБ России в оккупированном Крыму усилила обвинение крымскотатарскому активисту и политику, заместителю председателя Меджлиса Нариману Джелялову по делу о якобы повреждении газопровода под Симферополем. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на адвоката Николая Полозова.

Теперь, по его словам, Джелялову инкриминируют совершение диверсии в составе организованной группы, а также незаконное приобретение или хранение взрывчатых веществ. По этим обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Сначала его обвиняли в содействии в совершении диверсии, однако затем переквалифицировали статью на полноценное участие в ней.

Адвокаты Джелялова по требованию ФСБ дали подписку о неразглашении хода следствия. При этом сам обвиняемый принципиально отказывается давать показания по уголовному делу.

3-4 сентября в Крыму российские силовики провели обыски и задержали 5 человек по так называемому делу о «диверсии на газопроводе» в селе Перевальное. Среди задержанных оказался крымскотатарский политик и активист Нариман Джелялов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд арестовал Наримана Джелялова на два месяца - до 4 ноября.

7 сентября российское агентство ТАСС со ссылкой на ФСБ России сообщил, что задержанные «по подозрению в совершении диверсии на газопроводе в Крыму 23 августа этого года дали показания». По этим данным, на «видео допроса двух из них, распространенного ФСБ, мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода в селе Перевальное».

При этом в ФСБ России утверждают, что «диверсия была организована Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины».

Главное управление разведки Минобороны Украины рассматривает обвинения ФСБ России как целенаправленную провокацию.