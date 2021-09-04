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Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство из-за обыска в доме и задержания первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура квалифицирует такие действия оккупантов по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По данным прокуратуры, обыски также провели в домах двух крымских татар. Местонахождение задержанных пока неизвестно.

4 сентября в Крыму силовики провели обыск у заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

По данным активистов, Джелялова вывезли на микроавтобусе Volkswagen в неизвестном направлении.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в своем Facebook, что Джелялова содержится в здании «Управления ФСБ России по Республике Крым и городе Севастополе».
ForUm

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