Прокремлевский суд в Крыму отправил под стражу первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Российский оккупационный суд в Симферополе принял решение о взятии Наримана Джелялова под стражу до 4 ноября 2021 – на период «следствия», - написал он в Facebook.

Напомним, 3 и 4 сентября российские силовики похитили в Крыму первого заместителя лидера Меджлиса Наримана Джелялова и еще четырех крымских татар – Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова.

Джелялову выдвинули подозрение по ч. 1 статьи 281 «Диверсия» УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.