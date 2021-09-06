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Прокремлевский суд в Крыму отправил под стражу первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Российский оккупационный суд в Симферополе принял решение о взятии Наримана Джелялова под стражу до 4 ноября 2021 – на период «следствия», - написал он в Facebook.

Напомним, 3 и 4 сентября российские силовики похитили в Крыму первого заместителя лидера Меджлиса Наримана Джелялова и еще четырех крымских татар – Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. 

 Джелялову выдвинули подозрение по ч. 1 статьи 281 «Диверсия» УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет. 
ForUm

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