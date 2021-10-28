Арестованному в Крыму крымскотатарскому активисту и политику Нариману Джелялу (по паспорту – Джелялову) продлили срок пребывания в СИЗО до 23 января 2021 года. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Николая Полозова.

Решение принял судья подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя Евгений Пронин.

«Сразу после судебного заседания выяснилось, что оно будет проходить в закрытом режиме, потому что ранее судья Пронин самостоятельно, еще 26 октября, принял… что существует угроза безопасности участников процесса. Сторона защиты практически сразу заявила отвод судьи, потому что в обосновании данного ходатайства не было заявлено каких-либо документов, подтверждающих намерение любого из участников судебного разбирательства осуществить какие-либо угрозы», – пояснил адвокат.

Он добавил, что это постановление будет обжаловано стороной защиты. Сам Нариман Джелялов не был доставлен в суд, поскольку он до сих пор находится на экспертизе в психбольнице.

Ранее Джелялов, отправленный российским следствием на психбольницу, рассказал адвокату Полозову об условиях содержания в больнице. Адвокат напомнил, что Джелялова поместили в психбольницу 7 октября, и он будет там от 21 до 28 дней.

3-4 сентября в Крыму российские силовики провели обыски и задержали 5 человек по так называемому делу о «диверсии на газопроводе» в селе Перевальное. Среди задержанных оказался крымскотатарский политик и активист Нариман Джелялов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд арестовал Наримана Джелялова на два месяца - до 4 ноября.

7 сентября российское агентство ТАСС со ссылкой на ФСБ России сообщил, что задержанные «по подозрению в совершении диверсии на газопроводе в Крыму 23 августа этого года дали показания». По этим данным, на «видео допроса двух из них, распространенного ФСБ, мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода в селе Перевальное».

При этом в ФСБ России утверждают, что «диверсия была организована Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины».

Главное управление разведки Минобороны Украины рассматривает обвинения ФСБ России как целенаправленную провокацию.

Активисту ужесточили обвинение, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее ФСБ уже усиливала обвинения против Джелялова, переквалифицировав инкриминируемое ему действие по пособничеству в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии.