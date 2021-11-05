Верховная Рада сегодня рассмотрит вопросы о лишении народных депутатов Галины Третьяковой (фракция «Слуга народа») и Ирины Геращенко («Европейская солидарность») права участвовать в пяти пленарных заседаниях парламента.

8 октября руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате «Слуги народа» грубо высказалась о смерти коллеги Антона Полякова.

После этого члены группы «За майбутне» потребовали от руководства фракции "Слуга народа» извинений за высказывания Третьяковой.

В итоге все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.

Кроме того, главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме «Слуги народа», собрали подписи и обратились с призывом к председателю Рады и руководителю регламентного комитета отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Ирину Геращенко рекомендуется лишить права участия в пяти заседаниях из-за ее выступления в 2019 году, когда она сравнила народных депутатов от монобольшинства с «зелеными человечками», захватившими полуостров Крым.